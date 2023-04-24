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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:34

Во Владимирской области за сутки потушили 25 палов травы

Площадь составила 50 гектаров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального управления МЧС

фото с сайта регионального управления МЧС

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 25 палов сухой травы на площади почти 50 гектаров. С начала года зарегистрировано 282 пала травы на площади более 525 гектаров.

В рамках работы по предупреждению и пресечению случаев пала сухой травянистой растительности, сжиганию мусора, разведения костров составлено 28 протоколов об административном правонарушении, возбуждено 4 административных расследования, объявлено 607 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разведение открытого огня на природе. Такие действия приводят к крупным пожарам, которые могут угрожать населенным пунктам. Штрафы на граждан составляют до 20 тысяч рублей.