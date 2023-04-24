Во Владимирской области ожидается повышение уровня пожарной опасности

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по инфоримации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля на юго-востоке и западе региона ожидается высокая пожарная опасность, которой будет соответствовать четвертый класс.

В то же время на юге, северо-востоке и севере уже сейчас установлен четвертый класс пожарной опасности.

Такая погода повышает риски возникновения природных пожаров переходом огня на жилые дома, возгорания торфяников.

В МЧС призывают быть внимательнее и осторожнее, не разводить открытый огонь, и во всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».