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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 11:04

Во Владимирской области ожидается повышение уровня пожарной опасности

В ближайшие сутки прогнозируется теплая, сухая погода
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по инфоримации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля на юго-востоке и западе региона ожидается высокая пожарная опасность, которой будет соответствовать четвертый класс.

В то же время на юге, северо-востоке и севере уже сейчас установлен четвертый класс пожарной опасности.

Такая погода повышает риски возникновения природных пожаров переходом огня на жилые дома, возгорания торфяников.

В МЧС призывают быть внимательнее и осторожнее, не разводить открытый огонь, и во всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».