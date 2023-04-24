Депутаты Заксобрания и Горсовета во Владимирской области отчитались о доходах без обнародования доходов

Фото пресс-службы ЗС.

Во Владимирской области депутаты обнародовали свои доходы в новом формате. По сути, теперь они могут не публиковать свои налоговые декларации в открытом доступе. Достаточно лишь передавать их в свои законодательные органы.

И Заксобрание Владимирской области, и горсовет Владимира одновременно опубликовали справки о том, что депутаты отчитались о доходах. Но выглядит это весьма своеобразно. По сути, это просто справки, в которых указано, что все депутаты отчитались о доходах.

В Заксобрании текст выглядит следующим образом: "Количество депутатов, представивших сведения о своих доходах... - 11. Количество депутатов, представивших уведомление об отсутствии сделок... - 24".

В Горсовете подробностей еще меньше. Вот текст: "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 предоставили 25 депутатов Совета народных депутатов города Владимира".