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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:22

Депутаты Заксобрания и Горсовета во Владимирской области отчитались о доходах без обнародования доходов

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото пресс-службы ЗС.

Фото пресс-службы ЗС.

Во Владимирской области депутаты обнародовали свои доходы в новом формате. По сути, теперь они могут не публиковать свои налоговые декларации в открытом доступе. Достаточно лишь передавать их в свои законодательные органы.

И Заксобрание Владимирской области, и горсовет Владимира одновременно опубликовали справки о том, что депутаты отчитались о доходах. Но выглядит это весьма своеобразно. По сути, это просто справки, в которых указано, что все депутаты отчитались о доходах.

В Заксобрании текст выглядит следующим образом: "Количество депутатов, представивших сведения о своих доходах... - 11. Количество депутатов, представивших уведомление об отсутствии сделок... - 24".

В Горсовете подробностей еще меньше. Вот текст: "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 предоставили 25 депутатов Совета народных депутатов города Владимира".