В Собинке будут судить мошенников, которые обманули женщину на 1,4 миллиона рублей

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Утверждено обвинительное заключение в отношении троих жителей области. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчины договорились с хозяйкой одной из квартир дома по ул. Чайковского города Собинка о выполнении строительно-ремонтных работ в совмещенном санузле, определив стоимость необходимых работ и материала в 150 тысяч рублей. Впоследствии злоумышленники под предлогом необходимости покупки дополнительных материалов, сантехники убедили женщину перечислить им еще почти 1,3 миллиона рублей.

При этом, согласно заключению эксперта ремонтные работы по объекту и строительные материалы для ремонта были выполнены и приобретены в незначительном объеме, на общую сумму не превышающую 70 тысяч рублей. Таким образом, потерпевшей причинен материальный ущерб - почти 1,4 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

Мошенники вину признали, причиненный вред возместили. Уголовное дело направлено в Собинский городской суд.