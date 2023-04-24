В Муроме ликвидирован пожар в многоквартирном доме на улице Владимирской

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.52 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о возгорании в доме №9 по улице Владимирская.

На место стянули большие силы — 21 пожарный прибыл на шести машинах. К моменту прибытия первых расчетов в подъезде ощущался сильный запах гари. В ходе разведки сотрудники МЧС обнаружили, что очаг пожара находится в квартире, где в одной из комнат загорелось постельное белье. Пламя быстро потушили, не дав ему разгореться, общая выгоревшая площадь составила всего 1 квадратный метр. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.