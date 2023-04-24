Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 5:41

24 апреля во Владимире воздух прогреется до +21 градуса

Но уже со среды ожидается похолодание
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 апреля, во Владимире ожидается по-настоящему летняя погода. Днем воздух прогреется до +21 градуса, будет солнечно. 25 апреля также будет тепло, столбик термометра будет показывать +16, +20 градусов.

А вот уже со среды начнется похолодание. Будет дождливо, а температура воздуха ожидается +11, +13 градусов. 27 апреля - переменная облачность, возможен дождь, столбик термометра будет показывать +16, +20 градусов. 28 апреля в первой половине дня будет солнечно, а вот начиная с 15 часов, пойдет дождь. Температура воздуха понизится до +14 градусов.