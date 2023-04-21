Во Владимире на улице Мира высадили больше 40 лип

фото городской администрации

21 апреля на разделительной полосе на ул. Мира, а также на ул. Зеленой высаживают 42 крупномера липы мелколиственной.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров рассказал, что место высадки выбрано с учетом пожеланий жителей, а также взамен ранее спиленных погибших деревьев. Сергей Сухопаров отметил, что липа мелколистная хорошо приживается в нашей климатической зоне и благополучно переносит обрезку. Процент погибших саженцев крайне невелик. В большинстве случаев деревья повреждаются из-за механического воздействия, например, дорожно-транспортных происшествий.

В этом году бюджетные расходы на озеленение увеличены. Также большое число саженцев приобретаются за счет спонсорских средств.

Определены 9 локаций для озеленения в 2023-2025 годах. Это, например, ул. Сперанского и Нижняя Дуброва, сквер на пр. Ленина, 53, Гвардейский сквер в мкр. Юрьевец, Лыбедская магистраль, парк «Добросельский», Патриотический сквер.