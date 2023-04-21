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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:01

Во Владимире на улице Мира высадили больше 40 лип

Работы по озеленению города продолжатся
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото городской администрации

фото городской администрации

21 апреля на разделительной полосе на ул. Мира, а также на ул. Зеленой высаживают 42 крупномера липы мелколиственной.

Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров рассказал, что место высадки выбрано с учетом пожеланий жителей, а также взамен ранее спиленных погибших деревьев. Сергей Сухопаров отметил, что липа мелколистная хорошо приживается в нашей климатической зоне и благополучно переносит обрезку. Процент погибших саженцев крайне невелик. В большинстве случаев деревья повреждаются из-за механического воздействия, например, дорожно-транспортных происшествий.

В этом году бюджетные расходы на озеленение увеличены. Также большое число саженцев приобретаются за счет спонсорских средств.

Определены 9 локаций для озеленения в 2023-2025 годах. Это, например, ул. Сперанского и Нижняя Дуброва, сквер на пр. Ленина, 53, Гвардейский сквер в мкр. Юрьевец, Лыбедская магистраль, парк «Добросельский», Патриотический сквер.