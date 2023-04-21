За сутки во Владимирской области потушили 8 ландшафтных пожаров

фото регионального управления МЧС

За 20 апреля во Владимирской области было ликвидировано 8 ландшафтных пожаров на площади 20 гектаров.

Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня в области осуществляют патрулирование 226 патрульных групп. С начала года составлено 28 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 607 предостережений.

Всего с начала года произошло 226 ландшафтных пожаров на площади 451 га. В регионе введен особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы на граждан составляют до 20 тысяч рублей.