Ушла из жизни доцент ВлГУ Галина Бобылева

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Ушла из жизни Галина Александровна Бобылёва, ветеран педагогического труда, доцент кафедры второго иностранного языка и методики обучения иностранным языкам ВлГУ. Как сообщили в университета, Галина Александровна скончалась 20 апреля 2023 года на 76-м году жизни.

Галина Бобылева родилась 21 сентября 1947 года в Юрьев-Польском. Она окончила факультет иностранных языков Владимирского государственного педагогического института, затем аспирантуру при кафедре методики преподавания иностранных языков. В 1995 году защитила в МГУ диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.

Галина Александровна – последний и бессменный с 1997 года декан факультета иностранных языков ВГПУ (сейчас – Педагогический институт ВлГУ). В последние годы она также работала доцентом кафедры второго иностранного языка и методики обучения иностранным языкам ВлГУ.

Прощание с Галиной Александровной Бобылевой пройдёт 22 апреля в 9.00 в Вознесенской церкви (ул. Вознесенская, 12-в).