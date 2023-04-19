Владимирский композитор сочинил музыку к первому снятому в космосе фильму

Фото из соцсетей композитора.

20 апреля на широкие экраны выходит российский фильм "Вызов", позиционируемый создателями как первое кино, снятое в космосе. И для Владимирской области это кино гораздо родней, чем может показаться, ведь музыку к данной киноленте написал владимирский композитор Сергей Черемисинов.

О том, что он написал музыку для фильма, Сергей написал у себя в Instagram (*принадлежащий Meta*, которая признана в России экстремистской организацией).

«Так я написал музыку для первого в мире полнометражного фильма, снятого в космосе. И это только отчасти кликбейт. Во-первых, не я один это сделал. Да, большую часть музыки написал я, но у меня есть потрясающие коллеги, в первую очередь Николай Ростов, который также написал огромное количество музыки для "Вызова". А еще есть несколько других музыкантов, некоторые из которых гораздо более известны, чем я...», написал композитор.

Кстати, 12 апреля Сергей побывал на закрытом показе фильма. Сам композитор особо отмечает вклад следующих людей в свою работу и в создание фильма: Клима Шипенко, режиссера "Вызова", Нонны Аристарховой, постпродакшн-продюсера, Тима Павелко, режиссера монтажа ("с ОТЛИЧНЫМ чувством ритма и таким же музыкальным вкусом", написал Черемисинов).