Во Владимирской области водитель иномарки погиб из-за того, что выехал на встречную полосу

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

19 апреля в 3.30 ночи на 4 км автодороги «Бетонка – Черново» в Киржачском районе произошло ДТП, в котором погибли двое и еще два человека пострадали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, предварительно ДТП произошло из-за того, что 20-летний водитель автомобиля «Шевровле», двигаясь в сторону села Филипповское, выехал на встречную полосу дороги. Именно в этот момент его автомобиль и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», которым управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» и его 18-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля «ГАЗ» госпитализирован, его 21-летний пассажир направлен на амбулаторное лечение.