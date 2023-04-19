Во Владимирской области 19 апреля коронавирус подтвержден у 56 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 апреля лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

18 случаев во Владимире, 7 - в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Ковровском районе и Радужном, по 3 - в Юрьев-Польском и Камешковском районах, по 2 заболевших в Александровском, Гороховецком и Суздальском районах, по 1 случаю в Кольчугинском, Судогодском, Собинском, Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184522 случая заболевания (51077 сл. в г. Владимире, 20048 сл. в Муромском, 21856 сл. в Ковровском, 6551 сл. в Петушинском, 8861 сл. в Кольчугинском, 11244 сл. в Александровском, 7377 сл. в Юрьев-Польском, 16647 сл. в Гусь-Хрустальном, 1765 сл. в Судогодском, 3660 сл. в Собинском, 2097 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4277 сл. в Камешковском, 3394 сл. в Гороховецком, 4690 сл. в Меленковском, 6206 сл. в Вязниковском, 6398 сл. в Суздальском, 2395 сл. в Селивановском).