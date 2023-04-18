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НовостиОбщество18 апреля 2023 13:02

Татьяна Пикунова стала советником по туризму губернатора Владимирской области

Документ о ее назначении уже подписан
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Александра Авдеева

фото со страницы Александра Авдеева

Создательница двух частных музее во Владимире ("Музей ложки" и "Музей непридуманных историй) Татьяна Пикунова стала советником по туризму губернатора Александра Авдеева. Глава региона подписал документ о ее назначении и уже встретился с ней.

«Татьяна в туризме и культуре уже более 20 лет. Создала два частных музея во Владимире. Она - один из пилотов нашей туриндустрии и очень талантливый, творческий человек. Кстати, когда год назад обсуждали в Торгово-промышленной палате, какие меры поддержки нужны отрасли, она внесла полезные предложения, которые мы потом реализовали. Я предложил Татьяне аккумулировать в систему ее идеи, как сделать, чтобы Владимирскую область, Владимир гости полюбили не только за богатейшую историю, и захотели возвращаться сюда вновь и вновь», - написал Александр Авдеев в своих соцсетях.