Во Владимире в рамках месячника по благоустройству моют памятники

Фото администрации города Владимира.

Во Владимире в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города три районных МКУ «Благоустройство» чистят городские памятники, стелы и мемориалы. Всего в ведении трех районных МКУ «Благоустройство» находятся более 35 памятников, стел, бюстов и мемориалов.

Как пояснили в мэрии, специалисты коммунальных предприятий удаляют растительность из межплиточных швов, очищают памятники от грязи, промывают их поверхность из шлангов. При необходимости их штукатурят и красят.

18 апреля сотрудники муниципального МКУ «Благоустройство Ленинского района» отмывали обелиск на площади Победы. Директор предприятия Альберт Василевский сообщил, что во время мойки памятника никакие моющие средства не используются во избежание повреждений гранитного покрытия. Загрязнения удаляются обычной водой под высоким давлением.

Напомним, что после майских праздников на площади Победы начнется первый этап реновации мемориала. В 2023 году площадь замостят новым плиточным покрытием с гранитными компонентами. Также заменят бордюрный камень, обновят газоны, установят стационарные флагштоки.

Всего в ведении трех районных МКУ «Благоустройство» находятся более 35 памятников, стел, бюстов и мемориалов.