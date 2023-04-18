На трассе Р-132 «Золотое кольцо» под Гусь-Хрустальным ограничат движение до октября

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ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород" сообщает о начале дорожных работ на участке федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Тумы. Конкретно, дорожники меняют асфальт на участке между Гусь-Хрустальным и Тумой.

"В сезоне 2023 года заменят 25 километров на трех участках с 365-го по 369-й км, с 372-го по 377-й км и с 380-го по 396-й км в Гусь-Хрустальном районе. Работы уже ведутся. Дорожники фрезеруют изношенный асфальт с трещинами и колейностью, после чего укладывают выравнивающий и финальный защитный слои из щебеночно-мастичного асфальтобетона", сообщили в пресс-службе компании.

Дорожные работы будут вестись с апреля по октябрь. Дорожники будут последовательно занимать отрезки протяженностью до одного километра. Проезжую часть сузят, при необходимости будут вводить реверсивное движение. А максимальная скорость вне населенных пунктов будет ограничена до 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.