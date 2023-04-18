За сутки во Владимирской области потушили 23 пала травы и 1 лесной пожар

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

За 17 апреля во Владимирской области было ликвидировано 23 ландшафтных пожара на площади 227 га и 1 лесной пожар на площади 0,35 га.

Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня осуществляют патрулирование 226 межведомственных оперативных групп. С начала года составлено 27 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 593 предостережения.

Всего с начала года произошло 196 ландшафтных пожаров на площади 401 га и 3 лесных пожара на площади 1,05 га, сообщают в региональном управлении МЧС.

Напоминаем, что введен особый противопожарный режим! Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ. Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы на граждан составляют до 20 тысяч рублей.