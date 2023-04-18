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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:53

За сутки во Владимирской области потушили 23 пала травы и 1 лесной пожар

Трава выгорела на площади 227 га, а лес - на 0,35 га
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

За 17 апреля во Владимирской области было ликвидировано 23 ландшафтных пожара на площади 227 га и 1 лесной пожар на площади 0,35 га.

Для ежедневного контроля за обстановкой с природными пожарами задействованы патрульные группы по выявлению поджигателей. Сегодня осуществляют патрулирование 226 межведомственных оперативных групп. С начала года составлено 27 протоколов, проводится 4 административных расследования, объявлено 593 предостережения.

Всего с начала года произошло 196 ландшафтных пожаров на площади 401 га и 3 лесных пожара на площади 1,05 га, сообщают в региональном управлении МЧС.

Напоминаем, что введен особый противопожарный режим! Запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ. Действует административная и уголовная ответственность. Штрафы на граждан составляют до 20 тысяч рублей.