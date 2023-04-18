Во Владимирской области 18 апреля 2023 года коронавирусом заболели 55 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 16 сл. в г.Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 3 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 4 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184466 случаев заболевания (51059 сл. в г. Владимире, 20041 сл. в Муромском, 21852 сл. в Ковровском, 6551 сл. в Петушинском, 8860 сл. в Кольчугинском, 11242 сл. в Александровском, 7374 сл. в Юрьев-Польском, 16642 сл. в Гусь-Хрустальном, 1764 сл. в Судогодском, 3659 сл. в Собинском, 2093 сл. в г. Радужный, 5979 сл. в Киржачском, 4274 сл. в Камешковском, 3392 сл. в Гороховецком, 4689 сл. в Меленковском, 6205 сл. в Вязниковском, 6396 сл. в Суздальском, 2394 сл. в Селивановском).