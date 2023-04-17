Во Владимире смонтируют новый участок контактной сети для троллейбусов

. Фото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ

Компания «Владимирпассажиртранс» начала подготовительные работы к устройству контактной сети правого поворота по четной стороне улицы Мира на улицу Горького. Об этом сообщает Зебра ТВ со ссылкой на мэрию. Стоимость стрелок, опоры и контактных проводов ориентировочно составит 665 тысяч рублей.

Новый участок контактной сети будет использоваться для того, чтобы объезжать пробки, места ДТП, дорожные и коммунальные работы на проспекте Строителей и улице Горького.

Кроме того, если у перевозчика будут средства, он заменит в этом году 3 километра контактной сети и установит новое оборудование: для правого поворота с улицы Усти-на-Лабе от Лыбедской магистрали на улицу Большую Нижегородскую к гостинице «Владимир»; для левого поворота с улицы Чайковского на улице Балакирева через площадь адмирала Лазарева; для разворота на Садовой площади (у гостиницы «Заря»).