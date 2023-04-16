Во Владимирской области на одного жителя в год приходится 447 яиц

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирстат в честь Пасхи опубликовал интересную яичную статистику. Оказалось, что в 2022 году во Владимирской области было получено почти 600 миллионов куриных яиц.

Есть говорить точнее, то в прошлом году в хозяйствах всех категорий от куриц-несушек было получено 592 миллиона яиц. Лидером по их производству стали сельскохозяйственные предприятия, которые произвели 564,2 миллиона яиц. На частные хозяйства пришлось 27,5 миллиона яиц, а меньше всего было получено в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 300 тысяч штук.

При таких показателях на каждого жителя Владимирской области в среднем пришлось бы по 447 яиц, что практически в два раза больше годовой нормы потребления этого продукта для взрослого человека.