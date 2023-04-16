Во Владимирской области 16 апреля 2023 года коронавирусом заболели 54 человека

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 15 сл. в г.Владимире, 7 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184359 случаев заболевания (51029 сл. в г. Владимире, 20032 сл. в Муромском, 21841 сл. в Ковровском, 6550 сл. в Петушинском, 8854 сл. в Кольчугинском, 11240 сл. в Александровском, 7370 сл. в Юрьев-Польском, 16634 сл. в Гусь-Хрустальном, 1762 сл. в Судогодском, 3656 сл. в Собинском, 2090 сл. в г. Радужный, 5976 сл. в Киржачском, 4267 сл. в Камешковском, 3384 сл. в Гороховецком, 4686 сл. в Меленковском, 6204 сл. в Вязниковском, 6392 сл. в Суздальском, 2392 сл. в Селивановском).