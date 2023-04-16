Владимирский Точмаш и Ковровский механический завод попали под санкции Минфина США

Скриншот страницы Минфина США со списком предприятий и людей, попавших под санкции. Оба предприятия из Владимирской области идут по соседству.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 12 апреля увеличило список санкционных предприятий России. И среди обширного числа компаний, которые попали под санкции, оказались два предприятия из Владимирской области.

В санкционные списки попали Владимирское производственное объединение "Точмаш" и ПАО "Ковровский механический завод". Оба предприятия оказались здесь не просто так. Они работают в структуре госкорпорации "Росатом", производят центрифуги для обогащения урана.

Напомним, что это не первое предприятие из Владимирской области, попавшее под санкции. Так в октябре 2022 года в Евросоюзе решили наложить ограничения на семь российских предприятий, среди которых оказался и ковровский "ЗиД". А в апреле 2022 года под санкции попал владелец завода имени Дегтярева Игорь Кесаев.