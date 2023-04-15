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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 13:47

За сутки во Владимирской области 20 раз горела трава

Общая площадь пожаров составила 16 гектаров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

За 14 апреля во Владимирской области было ликвидировано 12 ландшафтных пожаров на площади 16 гектаров. Самые крупные - в Муромском районе.

В 00.49 поступило сообщение о загорании травы вблизи д. Черемисино Муромского района. Пожар ликвидирован силами 5-ой ПСЧ на площади 3 га.

В 10.29 поступило сообщение о загорании травы вдоль дороги у д. Быково Судогодского района. Ветер нёс огонь в сторону д. Лобаново. Пожар ликвидирован силами ПСЧ № 79 и муниципальной пожарной охраны на площади 1 га.

В 18.05 поступило сообщение о загорании травы у д. Санниково Муромского района. Пожар ликвидирован силами ПСЧ № 15 и муниципальной пожарной охраны на площади 2 га.

В 21.03 поступило сообщение о загорании травы у СНТ "Морозово" Муромского района. Пожар ликвидирован силами ПСЧ № 5 и 15 и службы пожаротушения 6-го ПСО на площади 1 га.

С начала года произошло 125 ландшафтных пожаров на площади 133 гектара.