Во Владимирской области 15 апреля коронавирус подтвержден у 57 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 апреля лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 случаев во Владимире, 7 - в Муромском и Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, по 3 - в Кольчугинском, Собинском и Гороховецком районах, по 3 заболевших в Петушинском, Вязниковском районах и Радужном, по 1 случаю в Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Киржачском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184305 случаев заболевания (51014 сл. в г. Владимире, 20025 сл. в Муромском, 21836 сл. в Ковровском, 6549 сл. в Петушинском, 8852 сл. в Кольчугинском, 11239 сл. в Александровском, 7367 сл. в Юрьев-Польском, 16628 сл. в Гусь-Хрустальном, 1761 сл. в Судогодском, 3655 сл. в Собинском, 2088 сл. в г. Радужный, 5976 сл. в Киржачском, 4265 сл. в Камешковском, 3382 сл. в Гороховецком, 4686 сл. в Меленковском, 6202 сл. в Вязниковском, 6389 сл. в Суздальском, 2391 сл. в Селивановском).