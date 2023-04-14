Во Владимире переселенцам из ДНР, ЛНР и Харьковской области привезли куличи к Пасхе

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В пункт временного размещения вынужденных переселенцев во Владимире беженцам из ДНР, ЛНР и Харьковской области привезли куличи накануне Пасхи. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

"Спасибо Владимирскому хлебокомбинату, что оперативно отработали мой заказ — возможность отметить Христово Воскресенье должна быть у всех. В этом ПВР живут несколько десятков человек из ЛНР, ДНР, Харьковской области", написал Алексей Говырин.

Депутат сообщил, что встретился с переселенцами. Больше всего они жалуются на проблемы из-за документов. Не у всех они есть, а без них невозможно подтвердить образование, трудовой стаж, инвалидность.

"Все обращения взял в работу. В понедельник встречаюсь с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой, будем вместе искать системное решение", заявил Говырин.