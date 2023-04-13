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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:43

В Камешковском районе установили новый модульный ФАП за 4 миллиона рублей

Его открытия ждут 1172 пациента
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Минздрава

фото регионального Минздрава

В поселке Дружба Камешковского района установили новый модульный ФАП. Контракт на возведение модульной конструкции заключили в марте этого года с ООО «СК Город». Стоимость составила более 4 миллионов рублей.

Подрядчиком завершены работы по установке модуля. Следующий этап - благоустройство территории. Получение лицензии - до конца этого года, сообщили в региональном Минздраве.

Открытия нового фельдшерско-акушерского пункта ждут 1172 пациента из п. Дружба, с. Эдемское, п. Придорожный, д. Верещагино, д. Новки.