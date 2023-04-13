С 13 апреля во Владимирской области введут особый противопожарный режим

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

На заседании КЧС и ОПБ Владимирской области было принято решение ввести с 13 апреля особый противопожарный режим. Соответствующее постановление проходит согласование в Правительстве региона.

Суть режима заключается в том, что при нем запрещается разведение открытого огня. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности возрастут и составят:

- для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей,

- для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей,

- для предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Решение принято комиссией с целью сократить количество природных пожаров. В последнее время в области стоит сухая погода, а синоптики уверяют, что в течение 10 дней не будет никаких осадков. В то же время количество палов травы значительно возросло. Так что риск роста числа ландшафтных пожаров крайне высок.

Напомним, что за последнее время зарегистрировано 80 ландшафтных пожаров на площади 89 га. Основная причина – неосторожное обращение с огнём.