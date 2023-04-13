Во Владимирской области 13 апреля коронавирус подтвержден у 59 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 апреля лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 заболевших во Владимире, 10 - в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 3 случая в Гороховецком и Суздальском районах, 2 - в Вязниковском, по 1 заболевшему в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском, Киржачском, Камешковском, Меленковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184193 случая заболевания (50984 сл. в г. Владимире, 20012 сл. в Муромском, 21823 сл. в Ковровском, 6546 сл. в Петушинском, 8847 сл. в Кольчугинском, 11235 сл. в Александровском, 7364 сл. в Юрьев-Польском, 16615 сл. в Гусь-Хрустальном, 1759 сл. в Судогодском, 3649 сл. в Собинском, 2085 сл. в г. Радужный, 5973 сл. в Киржачском, 4265 сл. в Камешковском, 3375 сл. в Гороховецком, 4684 сл. в Меленковском, 6199 сл. в Вязниковском, 6387 сл. в Суздальском, 2391 сл. в Селивановском).