На пост ректора ВлГУ претендуют три кандидата

фото с сайта ВлГУ

Кампания по выбору ректора ВлГУ стартовала 30 марта. С этого дня по 10 апреля проходило выдвижение кандидатур на должность ректора, комиссия принимала и рассматривала документы от кандидатов на должность ректора. В комиссию поступили документы от трех человек:

– Лев Логинов, проректор ВлГУ, директор Института физической культуры и спорта, кандидатура выдвинута ученым советом Института физической культуры и спорта;

– Алексей Ëлкин, директор Института машиностроения и автомобильного транспорта, кандидатура выдвинута собранием коллектива кафедры автомобильного транспорта, безопасности и управления качеством;

– Анзор Саралидзе, ректор, кандидатура выдвинута ученым советом ВлГУ, учеными советами Муромского института (филиала) ВлГУ, Института архитектуры, строительства и энергетики, Педагогического института, Института информационных технологий и радиоэлектроники.

До 17 апреля в Аттестационную комиссию Минобрнауки России будут направлены список кандидатов и материалы по ним. 27 апреля кандидаты на должность ректора ВлГУ будут рассмотрены. После этого в течение семи рабочих дней выписки из протокола заседания будут размещены на официальном сайте министерства и направлены в университет и кандидатам.