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НовостиОбщество13 апреля 2023 4:52

Во Владимирской области ожидается похолодание

Ночью температура воздуха будет -4 градуса
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На смену теплым апрельским дням во Владимирской области грядет похолодание. Уже ночью 14 апреля столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем максимальная температура будет +6, +7 градусов. Осадков не ожидается.

15 апреля ночная температура опустится до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +7, +9 градусов. Ожидается переменная облачность.

16 апреля в Пасху ночью температура воздуха будет -1 градусов, а днем разогреется до +11, +13 градусов.

С понедельника, 17 апреля, во Владимирскую область вновь вернется солнечная и теплая погода. Дневная температура будет в среднем +16 градусов.