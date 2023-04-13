Во Владимирской области ожидается похолодание

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На смену теплым апрельским дням во Владимирской области грядет похолодание. Уже ночью 14 апреля столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем максимальная температура будет +6, +7 градусов. Осадков не ожидается.

15 апреля ночная температура опустится до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +7, +9 градусов. Ожидается переменная облачность.

16 апреля в Пасху ночью температура воздуха будет -1 градусов, а днем разогреется до +11, +13 градусов.

С понедельника, 17 апреля, во Владимирскую область вновь вернется солнечная и теплая погода. Дневная температура будет в среднем +16 градусов.