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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:03

Новую маршрутную сеть во Владимире разработают за 11 миллионов рублей

В том числе необходимо разработать 4 графика движения автобусов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На сайте госзакупок появилось задание на разработку комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения до 2032 года. Из бюджета было выделено 11 миллионов рублей. Работы необходимо выполнить до 15 ноября.

Согласно техзаданию, разработчик должен будет до конца лета проанализировать маршрутную сеть областного центра, оценить пассажиропотоки, дорожную сеть и элементы инфраструктуры, тарифы, расположение и доступность остановок, имеющийся у перевозчиков автопарк.

Кроме того, в техзадании предложено ввести четыре графика движения автобусов: на дачное время в будни - с 15 апреля по 14 октября, на выходные и праздники - с 15 апреля по 14 октября, зимнее время в рабочие дни и отдельно в выходные.

На основании проведенного исследования разработчик должен предложить оптимальную маршрутную схему с разнообразными тарифами, разработать варианты новых маршрутов со строительством разворотных площадок, пересадочных узлов, остановок и автопарков.