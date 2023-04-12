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НовостиОбщество12 апреля 2023 8:29

Во Владимирской области в марте 2023 года смертность превысила рождаемость более чем в 2 раза

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области опубликовало данные по рождаемости и смертности в марте 2023 года. И данные эти не радуют.

Дело в том, что в марте смертность превысила рождаемость более, чем в 2 раза. Умер за первый весенний месяц 1731 человек, а вот родилось в марте всего 728 малышей. О том, что такие цифры станут стандартными для Владимирской области, некоторое время назад говорил и министр здравоохранения региона Артем Осипов.

Кстати, еще немного цифр из отчета органов ЗАГС. В марте 491 пара заключили брак, а 504 пары развелись. Тоже не самые лучшие цифры при нынешней демографии.