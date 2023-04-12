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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:23

Во Владимирской области туристическому маршруту "Былинный путь" присвоен статус национального

Трехдневный маршрут охватит Муром и Гороховец
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
архив КП

архив КП

Этим летом во Владимирской области стартует историко-культурный туристический «Былинный путь», который вошёл в федеральный перечень национальных туристических маршрутов России.

Новый маршрут основан на сказаниях и былинных героях, в частности на образе Ильи Муромца, который является брендом и уникальным достоянием нашего региона.

Трёхдневный маршрут общей протяжённостью 105 км охватит Муром и Гороховец. Тур выходного дня круглогодичной сезонности будет выстроен на максимальной интерактивности и вовлечённости туристов.

Выпущен тематический печатный путеводитель, организована уникальная система навигации для самостоятельных туристов, состоящая из 40 стоек, аудиогид и система дополненной реальности. Наведя камеру на визуальные блоки на стойках, туристы смогут увидеть краткие видео- и мультипликационные фрагменты о культуре и истории Мурома и Гороховца.