Во Владимирской области сохраняется дефицит учителей

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Проблема дефицита кадров остается и в сфере образования. И все же чиновники пытаются ее решать. Так, в прошлом году в школы пришло работать 272 учителя, и эта цифра больше, чем в предыдущие годы.

- Дефицит кадров имеет место быть и в школах, и в дошкольных организациях. Последние два года он незначительно, но сокращается. Потому что создание новых современных условий, закупка нового оборудования — привлекает педагогов. И с каждым годом больше молодых педагогов-выпускников приходят в школы, - отметила министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова.

Чтобы сократить дефицит, предпринято ряд мер.. В частности, наибольшей популярностью пользуется «Ипотека для учителей» по льготной ставке. А по программе «Земский учитель» педагог в сельской школе или малом городе получает 1 миллион рублей.

В некоторых муниципалитетах педагогу предоставляют служебное жилье и компенсируют средства за проезд. Около 20 квартир выделили в Радужном учителям и воспитателям, а педагогам, живущим во Владимире, а работающим в Камешковском, Суздальском, Собинском районах, школа должна оплачивать проезд. Предусмотрена и компенсация за наём жилья.