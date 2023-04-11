Во Владимирской области оказалось низким качество обслуживания туристов

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщают Торгово-промышленная палата Владимирской области и региональное правительство, на днях на площадке ТПП при участии губернатора состоялась встерча руководителей компаний туристической индустрии.

В ходе беседы было отмечено, что у региона имеется большой потенциал в сфере туризма, однако есть и нарекания. В частности, по результатам независимого экспертного исследования, проведенного в девяти городах Золотого Кольца России в рамках проекта «Золотой Стандарт Культуры Гостеприимства» сравнительный анализ был сделан не в пользу Владимирской области.

Вместе с тем, губернатор Александр Авдеев заметил, что сейчас поток туристов во Владимирской области вернулся к допандемийному уровню, и необходимо развивать эту тенденцию. В частности, глава региона предложил в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля не упустить возможности для других территорий, и организовать интересные маршруты по городам и селам региона.