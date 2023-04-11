Во Владимирской области снизился уровень воды в малых реках

Фото с сайта регионального управления МЧС

10 апреля одной из основных тем заседания регионального Правительства стала ситуация с весенним паводком. Обстановка в муниципальных образованиях – стабильная.

На сегодняшний день остаются подтоплеными 8 участков дорог (в населённых пунктах Мостищево Александровского района, Марково – Петушинского района, Фрязино – Судогодского района, Мстёра – Вязниковского района, Боровицы – Муромского района, мкр. Мостострой и СНТ «Связист» во Владимире, мкр Большие Сокольники в Собинке) и один низководный мост в деревне Песочная Александровского района.

В регионе отмечается снижение уровня воды в малых реках. За сутки освободился от воды низководный мост в посёлке Рождествено Александровского района. В течение ближайших суток ещё сохраняется риск расширения подтопления приусадебных участков в посёлке Мстёра.

Для сообщения с заречной зоной в Вязниках действует лодочная переправа. За сутки ей воспользовались 112 человек, в том числе 7 детей, а с момента её организации переправы – 1623 человека, 110 из которых дети.

Проводится расчистка русел, спуск воды через гидротехнические сооружения. В Юрьев-Польском постепенно спускают воду с городской плотины на реке Колокша.