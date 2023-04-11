Во Владимирской области 11 апреля коронавирус подтвержден у 63 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 апреля лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 случаев во Владимире, 9 - в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 5 заболевших в Петушинском и Вязниковском районах, 4 - в Ковровском, 3 - в Камешковском, по 2 заболевших в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Суздальском районах и Радужном, по 1 случаю в Киржачском, Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184073 случая заболевания (50948 сл. в г. Владимире, 19994 сл. в Муромском, 21812 сл. в Ковровском, 6542 сл. в Петушинском, 8844 сл. в Кольчугинском, 11232 сл. в Александровском, 7361 сл. в Юрьев-Польском, 16601 сл. в Гусь-Хрустальном, 1758 сл. в Судогодском, 3649 сл. в Собинском, 2083 сл. в г. Радужный, 5970 сл. в Киржачском, 4260 сл. в Камешковском, 3371 сл. в Гороховецком, 4682 сл. в Меленковском, 6194 сл. в Вязниковском, 6382 сл. в Суздальском, 2390 сл. в Селивановском).