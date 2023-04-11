В Суздале отреставрируют Торговые ряды за 432 миллиона рублей

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Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области объявило аукцион на проект реставрации суздальских Торговых рядов. Заявки принимают до 14 апреля.

В разных частях Гостиного двора должен быть усилен фундамент, отремонтированы стены, перекрытия, кровля, реконструированы все инженерные сети, приведен в порядок внутренний двор с устранением застоя воды. Кроме того, необходимо организовать в Гостином дворе доступную среду и обустроить недалеко от объекта автомобильный паркинг.

Начальная цена контракта реконструкции - 431,7 миллиона рублей. На выполнение всех работ с даты начала исполнения контракта отводится 470 дней (15 месяцев). Подрядчик должен быть определен 18 апреля.