Жителя Покрова посадили на 3,5 года за смертельное ДТП

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Петушинский районный суд вынес приговор в отношении жителя города Покров. Его признали виновным по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как было доказано на суде, днем 6 августа 2021 года мужчина ехал со стороны Киржача в Покров. Шел сильный дождь. Впереди на машине ехала женщина. В какой-то момент она стала снижать скорость, чтобы объехать автомобиль с включенной "аварийной" сигнализацией. Ехавший же мужчина скорость не снизил и хотя пытался объехать автомобиль женщины, но все равно заел ее левой частью. От удара автомобиль женщины вынесло на встречную полосу, где в нее врезался другой автомобиль. В результате ДТП женщина скончалась.

Как сообщает областная прокуратура, мужчина вину не признал даже в ходе суда. Но судья приговорил его к 3,5 годам колонии-поселения. При этом садиться за руль ему запретили в ближайшие 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.