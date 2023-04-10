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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:25

Районам Владимира исполнилось 50 лет

Ранее они носили другие названия
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото архива Владимирской области

фото архива Владимирской области

10 апреля 1973 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании районов города Владимира»: «Образовать Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский районы в городе Владимире Владимирской области».

Новые районы заменили старое деление города на Центральный, Железнодорожный и Тракторозаводской районы, которое существовало с июня 1946 г.

Ленинский район расположен к западу и юго-западу от исторического ядра города, в том числе в него входят микрорайоны: Юрьевец, Энергетик, Мостострой, Пиганово, сёла Спасское и Мосино, деревни Немцово и Оборино.

В Октябрьский район входит историческое ядро города, застройка, прилегающая к железнодорожному вокзалу, Залыбедье, жилые массивы на северо-западе и западе города. К району также относятся поселения правобережья Клязьмы, образующие Пригородный микрорайон.

Фрунзенский район включает в себя жилые массивы на месте бывших сёл Доброе и Красное, промышленные кварталы Большой Нижегородской улицы и район завода «Точмаш». Ему также подчинены микрорайоны Оргтруд и Лесной.