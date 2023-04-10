Районам Владимира исполнилось 50 лет

фото архива Владимирской области

10 апреля 1973 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании районов города Владимира»: «Образовать Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский районы в городе Владимире Владимирской области».

Новые районы заменили старое деление города на Центральный, Железнодорожный и Тракторозаводской районы, которое существовало с июня 1946 г.

Ленинский район расположен к западу и юго-западу от исторического ядра города, в том числе в него входят микрорайоны: Юрьевец, Энергетик, Мостострой, Пиганово, сёла Спасское и Мосино, деревни Немцово и Оборино.

В Октябрьский район входит историческое ядро города, застройка, прилегающая к железнодорожному вокзалу, Залыбедье, жилые массивы на северо-западе и западе города. К району также относятся поселения правобережья Клязьмы, образующие Пригородный микрорайон.

Фрунзенский район включает в себя жилые массивы на месте бывших сёл Доброе и Красное, промышленные кварталы Большой Нижегородской улицы и район завода «Точмаш». Ему также подчинены микрорайоны Оргтруд и Лесной.