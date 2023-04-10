Во Владимирской области 10 апреля коронавирус подтвержден у 58 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 апреля лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

14 заболевших во Владимире, 8 - в Гусь-Хрустальном, 7- в Муромском, по 5 случаев в Ковровском и Кольчугинском районах, 4 - в Юрьев-Польском, 3 - в Гороховецком, по 2 случая в Меленковском, Вязниковском, Петушинском и Камешковском районах, по 1 заболевшему в Радужном, Киржачском, Камешковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184010 случаев заболевания (50932 сл. в г. Владимире, 19985 сл. в Муромском, 21808 сл. в Ковровском, 6537 сл. в Петушинском, 8842 сл. в Кольчугинском, 11230 сл. в Александровском, 7359 сл. в Юрьев-Польском, 16594 сл. в Гусь-Хрустальном, 1758 сл. в Судогодском, 3649 сл. в Собинском, 2081 сл. в г. Радужный, 5969 сл. в Киржачском, 4257 сл. в Камешковском, 3370 сл. в Гороховецком, 4681 сл. в Меленковском, 6189 сл. в Вязниковском, 6380 сл. в Суздальском, 2389 сл. в Селивановском).