Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселения собинских казарм

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома по Владимирской области Артему Кулакову возбудить уголовное дело о непринятии мер к признанию аварийным жилого дома в Собинке и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Речь идет о собинских казармах, где 6 апреля в последнем жилом доме №5/12 по Рабочему проспекту произошел пожар. Там загорелась электропроводка, пострадавших не было, эвакуировали 40 человек, в том числе 6 детей. Это единственный «коридор», который так и не признали аварийным.

В июне прошлого года там также произошел пожар с погибшими.