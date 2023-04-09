Владимирские врачи лечат плоскостопие при помощи уникальной операции

Фото: Министерство здравоохранения Владимирской области

Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, медцентр, расположенный во Владимире в микрорайоне Пиганово провел уже более 200 успешных операций. Речь идет об операции артроэреза пяточным стоп-винтом.

- Между таранной и пяточной костью вводится специальный губчатый винт на определенную глубину под определенным углом и сразу же на операционном столе стопы становятся идеальными, - рассказал заведующий первым травматологическим отделением Областного центра специализированных видов медицинской помощи Гурам Чочиев.

Само оперативное вмешательство длится всего около 20 минут, включая рантген-контроль и гипсование. При этом в стационаре придется полежать всего 3-4 дня. Затем потребуется три или четыре недели на реабилитацию, а в срок до трех месяцев врачи разрешат заниматься спортом. Метод доктора называют безопасным, малотравматичным и не требующим дорогих имплантов.

Основными показаниями к проведению такой операции являются плоско-вальгусная деформация стоп 2-3 степени, болевой синдром, вертикальный таран, а также посстравматические, послеожоговые, невроненные плоско-вальгусные деформации стоп.

Жители Владимирской области могут попасть на консультацию по направлению лечащего врача в рамках системы ОМС, в то время как иногородним жителям придется обратиться в ординаторскую ортопедо-травматологического отделения №1 по телефону (4922) 52-39-77.