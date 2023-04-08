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НовостиОбщество8 апреля 2023 14:03

Во Владимирской области на трассе М-12 построят второй в России экодук

Сооружение предназначено для перехода зверей с одной стороны трассы на другую
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Как сообщил начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин, экодук будет построен между деревнями Овсянниково и Кондряево Судогодского района на строящемся участке автотрассы М-12. Это будет второй в России экодук, первый появился в сентябре 2016 года на федеральной трассе М-3 в Калужской области.

Экодук представляет из себя платформу над трассой, которая засыпана растительным грунтом, на котором сажают траву и деревья.

По словам руководителя областной Госохотинспекции, экодук в Судогодском районе спроектирован с учетом естественных путей регулярного перемещения крупных животных, таких как лось, кабан и косуля.