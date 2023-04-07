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НовостиОбщество7 апреля 2023 14:14

В Муроме судебные приставы заставили коммунальщиков ликвидировать четыре свалки

Организация долго не исполняла решение суда
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отделе по исполнению особых производств отделения судебных приставов Мурома находилось исполнительное производство, согласно которому муниципальное бюджетное учреждение по решению городского суда обязано ликвидировать стихийные свалки на улицах Коммунистической и Войкова, а также в поселке Механизаторов и в деревне Александровка.

Вместе с тем, руководство МБУ не выполнило это решение даже после того, как приставы разъяснили ответственным сотрудникам городского учреждения последствия такого игнорирования.

Закончилось дело тем, что судебный пристав постановил взыскать исполнительский сбор по каждому из производств, общая сумма штрафной санкции составила 200 тысяч рублей. Лишь после этого МБУ ликвидировало стихийные свалки.