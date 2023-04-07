Во Владимирской области подтоплено 174 приусадебных участка, 7 дорог и 2 моста

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области продолжается половодье. В настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет.

На контроле Главного управления МЧС России по Владимирской области находятся: подтопление 7 участков дорог (Александровский район, н.п. Мостищево; Петушинский район, н.п. Кобяки; Петушинский район н.п. Марково; Собинский район, г. Собинка, мкр. Б.Сокольники; Судогодский район, н.п. Фрязино; г. Владимир, мкр. Мостострой, СНТ Связист; н.п. Мстера Вязниковского района). За сутки подтопило 1 участок автомобильной дороги (н.п. Мстёра Вязниковского района), подтопление 2 низководных мостов (Александровский район, н.п. Песочная; Александровский район, н.п. Рождествено). За сутки от воды освободился 1 низководный мост (н.п. Чижово Собинского района).

Кроме того, подтоплено 174 приусадебных участка во Владимире, Судогодском, Собинском, Петушинском, Суздальском, Вязниковском и Ковровском районах. За сутки подтопило 7 приусадебных участков в Собинском и Вязниковском районах.

В ближайшие 3 дня возможно подтопление приусадебных участков в Вязниках. На малых реках области наблюдается спад. В ближайшие дни прогнозируется освобождение от воды 1-ого участка дороги (Петушинский район н.п. Кобяки).