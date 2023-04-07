Во Владимирской области 7 апреля коронавирус подтвержден у 61 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2023 лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 случаев во Владимире, 7 - в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Ковровском, Петушинском и Юрьев-Польском районах, 4 - в Александровском, по 3 - в Киржачском и Камешковском районах, 2 - в Вязниковском районе, по 1 случаю в Кольчугинском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 183831 случай заболевания (50886 сл. в г. Владимире, 19960 сл. в Муромском, 21790 сл. в Ковровском, 6534 сл. в Петушинском, 8831 сл. в Кольчугинском, 11225 сл. в Александровском, 7343 сл. в Юрьев-Польском, 16575 сл. в Гусь-Хрустальном, 1756 сл. в Судогодском, 3648 сл. в Собинском, 2077 сл. в г. Радужный, 5966 сл. в Киржачском, 4254 сл. в Камешковском, 3364 сл. в Гороховецком, 4677 сл. в Меленковском, 6185 сл. в Вязниковском, 6375 сл. в Суздальском, 2385 сл. в Селивановском).