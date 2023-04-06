Во Владимирской области обнаружен сертификат на индейку из мяса свинины

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в марте текущего года в ходе проверки системы ФГИС «Меркурий» выявлен факт нарушения при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов.

Так, мясоперерабатывающее предприятие из Юрьев-Польского оформило сертификат на продукцию под названием «Палочки из индейки» объемом 150 килограммов. Однако в ингредиентах было указано филе мясо цыплят-бройлеров вместо мяса индейки.

Похожее нарушение вскрылось в работе предприятия из Владимира. Оно оформило сертификат на «Люля из индейки» общим весом 16,5 килограммов. Но в документах вместо птицы ингредиентами оказались мясо свинины и говядины.

Причем вся указанная продукция в итоге поступила в магазины, но ошибка при оформлении документов не может гарантировать безопасность продукции.

В связи с обнаруженными нарушениями руководителям предприятий были направлены предостережения о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.