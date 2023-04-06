В лесу Камешковского района спасатели нашли потерявшуюся бабушку

фото со страницы Россоюзспаса Владимирской области

Не успели в лесах Владимирской области пойти строчки, грибники уже ринулись в лес. В Россоюзспасе рассказали о первом случае с заблудившимися.

5 апреля от дежурного из Единой диспетчерской службы поступило сообщение о заблудившейся бабушке из поселка Второво Камешковского района. Она отправилась в лес за грибами днем. Не рассчитав свои силы и возможности, женщина заблудилась. Ближе к вечеру, по сотовому телефону, ей удалось связаться с ЕДДС.

Как пояснила пожилая женщина, она прошла по лесу около 400 метров, наткнулась на болото и растерялась. На поиски направили отряд Аварийно-спасательного формирования , располагающийся в населенном пункте Новая Быковка. С 19.35 до 23 часов сотрудники отряда прочесывали лесополосу.

Спасатели связались с потерявшейся по телефону и по наводящим вопросам и приметам вышли к месту ее нахождения. Она чувствовала себя нормально, только немного замерзла. От медицинской помощи женщина отказалась. Сотрудники АСФ передали ее полиции, где ее опросили и затем родственники забрали пожилую женщину домой.