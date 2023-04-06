В Селивановском районе прокуратура обнаружила нарушения на детских площадках

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Селивановского района была проведена проверка соблюдения требований безопасности на детских игровых площадках.

В деревне Высоково обнаружилось, что на площадке для малышей карусел наклонена, плитка частично разрушена, а в песочнице нет песка. Сама песочница тоже требует обновления, как и одна из лавочек, которая частично разрушена и не имеет спинки.

В Красной Горбатке нарушения нашли сразу на двух детских площадках. Так, на улице Красноармейской деревенный игровой городок требует ремонта или замены в связи с подгнившими конструкциями и отсутствием покраски, а на улице Школьной деревянная спинка лавочки требует ремонта, а часть бетонного основания отколота.

Все это угрожает безопасности детей, в связи с чем прокуратура внесла главам администраций представления. Устранение нарушений находится на прокурорском контроле.