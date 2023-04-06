Во Владимиркой области 6 апреля коронавирус подтвержден у 65 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 6 апреля лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

16 случаев во Владимире, 10 - в Муромском, по 7 заболевших в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, по 3 случая в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском и Гороховецком районах, по 2 заболевших в Радужном, Киржачском, Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах, по 1 случаю в Петушинском, Меленковском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183770 случаев заболевания (50870 сл. в г. Владимире, 19953 сл. в Муромском, 21785 сл. в Ковровском, 6529 сл. в Петушинском, 8830 сл. в Кольчугинском, 11221 сл. в Александровском, 7338 сл. в Юрьев-Польском, 16569 сл. в Гусь-Хрустальном, 1756 сл. в Судогодском, 3648 сл. в Собинском, 2077 сл. в г. Радужный, 5963 сл. в Киржачском, 4251 сл. в Камешковском, 3363 сл. в Гороховецком, 4676 сл. в Меленковском, 6183 сл. в Вязниковском, 6374 сл. в Суздальском, 2384 сл. в Селивановском).